Переговоры ВСУ с террористами: появилось официальное заявление о скандальном опросе

Опрос по отношению военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, был проведен "с целью прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВСУ".

Такое объяснение появилось на официальной странице Facebook Оперативного командования "Север". Уточняется, что информация должна была помочь воплотить предупредительные меры на будущее по защите гражданского населения.

Оперативное командование "Север"

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", — сказано в сообщении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", — подчеркнули в командовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

До этого в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!