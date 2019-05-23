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Переговоры ВСУ с террористами: появилось официальное заявление о скандальном опросе

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Опрос по отношению военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, был проведен "с целью прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВСУ".

Такое объяснение появилось на официальной странице Facebook Оперативного командования "Север". Уточняется, что информация должна была помочь воплотить предупредительные меры на будущее по защите гражданского населения.

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Оперативное командование "Север"

Оперативное командование "Север"

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", — сказано в сообщении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", — подчеркнули в командовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

До этого в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
ВСУ
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