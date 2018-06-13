Переговоры в Минске: Украина выдвинула России ряд требований

Украина настояла на передаче Донецкой фильтровальной станции под свой контроль на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Об этом рассказала по итогам встречи пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, отметив, что это предусмотренно Минскими соглашениями.

"Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ. Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 Донецкая фильтровальной станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", – написала Олифер.

По ее словам, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРДЛО семидневного периода тишины.

"Мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше - р-н Золотого и Петровского. Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", – пояснила она.

Представитель ТКГ в Минске также добавила, что Украина готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в России и ОРДЛО.

"Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса. Ожидаем, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести. Продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской", – добавила она.

Олифер также заявила, что в рамках экономической подгруппы украинская сторона передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон Украина" на неподконтрольной территории.

"Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРДЛО, было сорвано. Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения", – резюмировала Олифер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за повреждения линий электропередач. Ремонт удалось провести лишь 8 марта.

18 апреля ДФС остановилась из-за того, что люди отказались работать в условиях постоянных обстрелов. А 21 мая была вновь повреждена высоковольтная линия электропередач. А 9 июня в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию из-за очередной остановки работы станции.