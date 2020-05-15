В переговоры ТКГ по Донбассу Россия включила "представителей" "Л/ДНР" с гражданством РФ. Документ

Дарья Дурова Расследования 22:41, 15.05.2020 Обновлено: 01:30, 16.05.2020

Россия в качестве "представителей" ОРДЛО пригласила на заседание Трехсторонней контактной группы 14 мая граждан с паспортами РФ.

Речь идет о Владиславе Дейнего (от "ЛНР") и Наталье Никоноровой (от "ДНР"), сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников "РБК-Украине".

Россия пригласила на заседание ТКГ своих граждан якобы от "Л/ДНР"
Иллюстрация

Заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ) РФ подключила так называемых представителей оккупированных территорий.

Украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно: "приглашенные" являются гражданами России.

Украинские дипломаты предъявили в качестве подтверждения копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего.

Копии российских документов
РБК-Украина
Копии российских документов
РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, заседание ТКГ 14 мая состоялось в формате видеоконференции. О чем договорились на переговорах – читайте по ссылке.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

Заболел 81 человек! Что известно о новом очаге коронавируса в Киеве

Все против всех, или Украина с нуля

Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО