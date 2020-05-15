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16 мая • обновлено в 01:48
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В переговоры ТКГ по Донбассу Россия включила "представителей" "Л/ДНР" с гражданством РФ. Документ

14.9т
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Россия в качестве "представителей" ОРДЛО пригласила на заседание Трехсторонней контактной группы 14 мая граждан с паспортами РФ.

Речь идет о Владиславе Дейнего (от "ЛНР") и Наталье Никоноровой (от "ДНР"), сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников "РБК-Украине".

Россия пригласила на заседание ТКГ своих граждан якобы от "Л/ДНР"

Россия пригласила на заседание ТКГ своих граждан якобы от "Л/ДНР"

Иллюстрация

Заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ) РФ подключила так называемых представителей оккупированных территорий.

Украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно: "приглашенные" являются гражданами России.

Украинские дипломаты предъявили в качестве подтверждения копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего.

Копии российских документов

Копии российских документов

РБК-Украина

Копии российских документов

Копии российских документов

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, заседание ТКГ 14 мая состоялось в формате видеоконференции. О чем договорились на переговорах – читайте по ссылке.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Теги
фотографии Новости России российские паспорта Новости ЛНР Новости ДНР ОРДЛО переговоры по Донбассу Донбасс Новости Донбасса
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