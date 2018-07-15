Переговоры с Путиным: назван интерес Трампа в Украине

Президент США Дональд Трамп постарается решить вопрос войны на Донбассе, потому что Украина может стать детонатором мировых проблем.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив Штаты поддерживают диалог с главой России Владимиром Путиным, чтобы он не мог тихо готовить планы против Запада.

"С Москвой будут считаться и нам нужно это признать. Но мир пытается сформулировать новую повестку дня и поставить Россию в определенные рамки, выйти на новые договоренности. Сначала они могут быть неофициальными, а уже потом стать официальными", – отметил Маломуж.

По его словам, Хельсинские соглашения являются мощным международным форматом, который заставляет РФ идти на системные уступки: выход с Донбасса, восстановление суверенитета Украины.

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"Это то, что сейчас на повестке дня, поэтому контакт Трампа и Путина также будет посвящен определению, с одной стороны, актуальных сегодня острых проблем (Северная Корея, Иран, Сирия, Украина, глобальные угрозы)", – пояснил Маломуж.

Николай Маломуж скриншот

Он напомнил, что Трамп неоднократно предупреждал о применении всех сил для защиты интересов США. И для этого у него есть сильная команда, во главе которой стоят вице-президент Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео.

"По их мнению, не стоит загонять волка в угол, чтобы он тихо готовил какие-то планы, а вытаскивать его оттуда. Аналогичную стратегию - давления и диалога - провозгласил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мы должны иметь свои приоритеты в этой тактике и быть субъектом, а не объектом международных отношений. Украина, где идет война, - это горячая точка мира, которая может быть детонатором мировых проблем: противостояния России и НАТО, глобальной войны, включая ядерную, поэтому проблему Украины на мировом уровне надо снять", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Маломуж предположил, что Трамп затронет этот вопрос, потому что уже обсуждалась дорожная карта по Украине с руководством США и европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич рассказал, какие вопросы будут затронуты на встрече Трампа и Путина, которая состоится в Хельсинки 16 июля.