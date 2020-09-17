В ТКГ без изменений. Переговоры по Донбассу по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы наш парламент голосовал за нужные им законы.

На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болевую точку - обмен пленными.

Представитель группировки ДНР Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах ЛДНР плевать. О них вообще никто не думает. Обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют от нас политических шагов взамен. Причём, все это озвучиваться нарочито вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ, чего ранее на моей памяти не случалось. Поэтому заседание завершилось досрочно.

Помню, сторонники ЛДНР раньше очень обижались, когда их называли террористами. Но брать людей в заложники и выдвигать в обмен на их освобождение политические требования - это как раз и есть тактика террористических группировок. И именно это мы сегодня видим в исполнении российских прокси.

Почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс - до конца не ясно. По одной из версий - в Москве ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной.

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