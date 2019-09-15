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15 сентября • обновлено в 08:24
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Переговоры не влияют? Террористы на Донбассе ударились в обстрелы и игнорируют Минск

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Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 сентября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС на странице в Facebook, за минувшие сутки потерь среди военнослужащих ВСУ не было.

Вооруженные Силы Украины

Вооруженные Силы Украины

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями вооружения, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также террористами использовались гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

  • трижды рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Каменки – из станкового противотанкового гранатомета;

  • около Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • рядом с Новолуганским – из миномета калибра 120 мм;

  • около Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

  • дважды в районе Южного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Гладосового – из миномета калибра 82 мм.

Террористы на Донбассе ударились в обстрелы и игнорируют Минск

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в зоне ООС погиб воин Вооруженных сил Украины. Защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Новости Донбасса война Вооруженные силы Украины
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