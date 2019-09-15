Переговоры не влияют? Террористы на Донбассе ударились в обстрелы и игнорируют Минск

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 сентября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС на странице в Facebook, за минувшие сутки потерь среди военнослужащих ВСУ не было.

Вооруженные Силы Украины

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями вооружения, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также террористами использовались гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

трижды рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Каменки – из станкового противотанкового гранатомета;

около Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Новолуганским – из миномета калибра 120 мм;

около Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Южного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

в районе Гладосового – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в зоне ООС погиб воин Вооруженных сил Украины. Защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

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