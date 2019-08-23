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Передавали разведданые: на Донбассе СБУ поймала шпионок "ЛНР"

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух гражданок Украины, которые передавали террористам "ЛНР" данные о подразделениях, задействованных в Операции Объединенных сил.

Об этом сообщает в пятницу, 23 августа, пресс-служба СБУ.

Отмечается, что было установлено и подтверждено доказательствами, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и Вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны.

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На Донбассе СБУ поймала шпионок "ЛНР"

На Донбассе СБУ поймала шпионок "ЛНР"

replyua.net

Полученные данные она передавала другой гражданке Украины – террористке из так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" "ЛНР".

Обоим гражданкам было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела передали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Служба безопасности Украины Новости ЛНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
опять граждане украины)) алее! война с россией пачто украинцев ловит сбу?)) ловите россиян если с ними воюете, зачем своих вяжете?))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
филипп филипыч, россиян найти надо, а украинцы "под носом".
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