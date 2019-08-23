Передавали разведданые: на Донбассе СБУ поймала шпионок "ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух гражданок Украины, которые передавали террористам "ЛНР" данные о подразделениях, задействованных в Операции Объединенных сил.

Об этом сообщает в пятницу, 23 августа, пресс-служба СБУ.

Отмечается, что было установлено и подтверждено доказательствами, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и Вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны.

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Полученные данные она передавала другой гражданке Украины – террористке из так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" "ЛНР".

Обоим гражданкам было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела передали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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