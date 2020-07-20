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Переданное боевиками тело принадлежит медику Николаю Илину: в ООС назвали дату прощания с Героем

Марина Лисничук
Расследования
1,6 т.
На Донбассе погиб военный ВСУ

На Донбассе погиб военный медик Николай Илин.

Тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, удалось идентифицировать. Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший – медик-сержант 137-го батальона бригады Николай Илин.

Об этом сообщило командование Операцией объединенных сил на странице в Facebook. Там отметили, что в настоящее время идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя, прощание с которым состоится в Киеве 22 июля.

"Погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях", – подтвердили в ООС.

Там подчеркнули, что согласно действующему законодательству, а именно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в ВСУ.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя. Вечная память!" – добавили военные.

Сообщение командование ООС

Сообщение командование ООС (Facebook Операция объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.

  • Российские наемники передали Украине с оккупированной территории Донбасса неидентифицированное тело военного ВСУ.

  • Близкий друг военного медика рассказал, что Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.

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