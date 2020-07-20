Переданное боевиками тело принадлежит медику Николаю Илину: в ООС назвали дату прощания с Героем

Тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, удалось идентифицировать. Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший – медик-сержант 137-го батальона бригады Николай Илин.

Об этом сообщило командование Операцией объединенных сил на странице в Facebook. Там отметили, что в настоящее время идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя, прощание с которым состоится в Киеве 22 июля.

"Погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях", – подтвердили в ООС.

Там подчеркнули, что согласно действующему законодательству, а именно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в ВСУ.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя. Вечная память!" – добавили военные.

Сообщение командование ООС (Facebook Операция объединенных сил)

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