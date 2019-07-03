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Передал на подпись план по разгону Майдана: новый замглавы СБУ сделал скандальное заявление

1.7тЧитать материал на украинском

Новый заместитель главы Службы безопасности Украины Анатолий Калюжняк подтвердил, что передал на подпись план мероприятий по введению в действие законов, позволивших в 2014 году разогнать Майдан.

Такое признание он сделал в интервью изданию theБабель, при этом заверив, что сам в разработке скандального плана не участвовал.

"Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего председателя СБУ с оперативными подразделениями по имплементации принятых законов. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы", – сказал Калюжняк.

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Анатолий Калюжняк

Анатолий Калюжняк

Отметим, именно он стоял во главе Главной инстпекции СБУ во времена Революции Достоинства.

Кроме того, по словам Калюжняка, он не только не был автором плана "Бумеранг" по захвату Дома профсоюзов и разгону протестующих, но по указанию руководства СБУ выполнял поручения ГПУ по установлению обстоятельств разработки этого плана и лиц, причастных к нему.

"Все материалы переданы в Генеральную прокуратуру и по ним начаты уголовные производства. В ГПУ не было никаких претензий на счет объективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений и организации сотрудничества", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Калюжняк, который был замглавы СБУ во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича – с 2010 по 2013 годы, подпадает под действие закона о люстрации.

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Место
Украина
Теги
СБУМайданРеволюция Достоинства
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