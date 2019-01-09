Передал бизнес и жил в доме профсоюза: выяснились скандальные факты о компаньоне Фукса

Народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник, который известен сотрудничеством с российским олигархом Павлом Фуксом, передал собственный бизнес другому человеку и жил в доме профсоюза таможенников Украины.

Об этом рассказал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на основании данных, предоставленных Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, пишет Европейская правда.

"В ходе проведения полной проверки декларации Хомутынника за 2016 год, установлено, что принадлежащие ему корпоративные права, указанные в декларации, переданы в управление другому лицу на основании договоров о передаче корпоративных прав", – заявили в НАПК.

Хомутынник Latifundist.com

При этом, примечательно, что имя этого "другого лица" не разглашается, так как отнесено условиями договора к конфиденциальной информации.

"Это говорит о том, что сотрудники агентства открывают новые возможности для миллионеров скрыто управлять своим бизнесом, даже находясь на государственных должностях", – прокомментировал Каневский.

Европейская Правда

Интересные факты всплыли также о недвижимости депутата. Так, выяснилось, что Хомутынник проживал в доме Реабилитационного центра "Конча-Заспа", право пользования которым в 2011 году на основании договора аренды получил профсоюз работников таможенных органов Украины.

Хомутынник от дома открестился Антикор

Сам нардеп эти данные в декларацию не включил и открестился от дома, заявив, что со второй половины 2013 года им пользуется другое лицо – Демиденко Олег Васильевич. От комментариев отказались и в профсоюзе.

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