"Передай в Москве, нам не выбраться!" Террористы "ДНР" попали в полукольцо на Донбассе

Террористы "ДНР" на одной из своих передовых позиций попали в полукольцо. Они попросили помощи у Москвы.

Их просьбы озвучила российская журналистка Дарья Асламова в своем материале для "Комсомольской правды". Террористы признали, что украинскую армию стоит бояться.

"Мы в полукольце. Если немцы (так террористы обозвали украинцев - Ред.) пойдут в наступление, выбраться отсюда нам будет очень непросто. Врага нельзя недооценивать. Украинская армия – профессиональная и хорошо натасканная. Это тебе не 2014 год", - говорят боевики.

При этом они попросили журналистку передать Кремлю клич о помощи.

"И ты там в Москве добрым людям передай: нужны радиостанции, средства наблюдения – дневного и ночного. Все уже приходит в негодность. Пятый год воюем", - посетовали террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 4 июля на горловском направлении трое террористов нарвались на огонь украинских защитников. В результате боевики понесли потери.