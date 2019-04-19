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Передача Украине военной техники НАТО откладывается: названа причина

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Поставка в Украину из США катеров класса Island откладывается из-за задержки в выплаты средств на проведение обязательных технических работ по подготовке техники к отправке.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью газете "День". Уточняется, что Украина должна была получить два американских катера в рамках военно-технической помощи США.

Чалый отметил, что этот проект стал первым примером прямых продаж стране оружия в рамках американской программы продажи вооружений за границу.

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"Фактически катера предоставляются нам бесплатно, и мы только платим за технические услуги, которые американская сторона не может финансировать из своего бюджета", – рассказал посол.

Он обратил внимание на то, что закупка катеров способствовала внесению изменений в украинское законодательство, что открывает возможность прямых закупок американского вооружения.

Дипломат добавил, что доставку катеров класса Island в Украине планируется осуществить в этом году.

Иллюстрация. Американский патрульный катер класса Island

Иллюстрация. Американский патрульный катер класса Island

dw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта ударная группировка кораблей НАТО зашла в Черное море. В акватории находились сразу три военных корабля из Нидерландов, Испании и Канады.

15 апреля в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс".

Ранее в Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

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Место
Украина
Теги
СШАНАТОвоенная техника
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Олейник Андрей
Олейник Андрей
НАТО реально боится давать какую-либо технику пока не посадили Свинарчуков - они сразу перепродадут ее:)
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