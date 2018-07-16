"Бросили пить и решили исправиться: что известно о родителях-убийцах дочки на Сумщине

Родители, убившие свою четырехлетнюю дочь на Сумщине из-за того, что она отказалась ужинать, два года назад бросили пить и решили перевоспитаться.

Погибшую Надю уже похоронили всем селом, а судьбу еще двоих детей из этой семьи, 5-летней Тани и 3-летнего Назара, будет решать суд. Пока, как рассказала OBOZREVATEL социальный работник Виктория Кравченко, старшая девочка живет у нее.

Трагедия, по словам Кравченко, потрясла все Кальчинки. "У нас такого никогда не было, это просто шок для всех", - говорит женщина. Она живет по соседству с этой семьей. "Я часто их навещала, даже ночью приходила. Услышала, что дети играют во дворе. Прихожу, оба родителя дома. Говорю, Валя, детям в такое время уже пора спать", - рассказывает социальный работник.

Сама семья в селе появилась в мае 2014 года. Тогда у них было двое девочек, которых буквально на следующий день забрали социальные службы. Позже у них родился третий ребенок – Назар. Вскоре забрали и его, поскольку родители пили и вели асоциальный образ жизни.

"Но два года назад они бросили пить. Как рассказывала сама мама, муж ее сильно побил и сказал, что больше она не пьет. И он тоже бросил. Поскольку вроде все налаживалось, им детей стали давать на каникулы. Вот девочки приехали к ним на летние каникулы, и 12 июля случилась такая трагедия. Наденьку мы уже похоронили. А Таню я пока взяла к себе, она с моими детьми играет", - говорит Виктория Кравченко.

В селе говорят, что синяков на детях не видели ранее и не замечали, чтобы родители были агрессивны по отношению к ним. Сейчас оба находятся в СИЗО, причем каждый из них сваливает вину на другого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом горе-мать убила 3-летнего ребенка за оплошность.