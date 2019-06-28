Перед смертью сильно били: появились данные о горе-матери ребенка из чемодана. Фото

Погибший ребенок, которого нашли в чемодане на окраине Черновцов, был сильно избитым.

Об этом рассказали местные жители домов, что находятся возле места, где нашли тело мальчика, передает ТСН.

Например, одна женщина сообщила, что видела, как в среду, 26 июня, мимо ее дома проходил двое неизвестных – мужчина и женщина. Они имели с собой красный чемодан. Впрочем, шли не в сторону остановки маршрутки, а от нее. По словам жительницы, мужчина и женщина выглядели очень бедно, зато чемодан был новым.

"Их было двое, но на вид они были такие невзрачные. Я еще подумала - такие невзрачные, а на море едут", – поделилась она.

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook написал, что матерью убитого ребенка предположительно является Пилявская Анна Александровна, 1997 года рождения, Хмельницкая область.

"Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье татуировку с изображением "ловца снов с головами двух волков", – сообщил он.

Анна Пилявская Facebook

Мертвый ребенок в чемодане Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером, 27 июня, в Черновцах нашли чемодан, в котором находился завернутый в одеяло труп мальчика в возрасте до трех лет.

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