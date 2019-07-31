Перед приездом Зеленского в Черкассах сушили лужи: курьез попал на видео

Перед приездом президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы коммунальщики города "высушивали" лужи на асфальте.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился местный житель Андрей Сегеда (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Эх, была бы зеленая краска – можно и траву покрасить. А как вы готовитесь ко встрече президента?" – пошутил он.

Визит Зеленского в Черкассы Коллаж

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с помощью швабры и совка вычерпывает воду из лужи в ведро.

Скрин комментариев к видео

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 31 июля прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.

Во время встречи журналисты телеканала "1+1" презентовали президенту его гипсовый бюст. Украинский глава удивился такому подарку и не стал его принимать. "Я что вам, памятник?!" – спросил Зеленский.

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