Перед праздником: террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Во вторник, 31 декабря, российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что данные обнародованы по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – отмечается в сообщении.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе в понедельник, 30 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

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