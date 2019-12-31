Главная Новости
31 декабря • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Перед праздником: террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

428
Читать материал на украинском

Во вторник, 31 декабря, российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что данные обнародованы по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – отмечается в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Буквы

Новости
"Стреляла в пах и в голову": всплыла жуткая правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе в понедельник, 30 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги