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Перед бурей? "Л/ДНР" подозрительно затихли на Донбассе

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На Донбассе в день выборов президента Украины, 31 марта, наблюдалось затишье.

Так украинских воинов обстреляли лишь раз из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Под обстрел попали воины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

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"Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. С начала текущих суток обстрелов позиций войск не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе пролилась кровь в "день тишины". Стало известно об "ответке" ВСУ.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Там просто ржут над вами дебилами...шут и алкаш...из 40 миллионов...вы животнве достойны этого
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Сидоров Андрей, думаю обратное... Там думают валить в Россию или всё же сдаться, пока презика не выбрали и тот законы новые более жёсткие не ввёл. Вам же выбора вообще не дали, ведь стаду нужен пастух...
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