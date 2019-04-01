Перед бурей? "Л/ДНР" подозрительно затихли на Донбассе

На Донбассе в день выборов президента Украины, 31 марта, наблюдалось затишье.

Так украинских воинов обстреляли лишь раз из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Под обстрел попали воины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. С начала текущих суток обстрелов позиций войск не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе пролилась кровь в "день тишины". Стало известно об "ответке" ВСУ.

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