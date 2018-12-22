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''Перебьют людей'': декан МГУ разразился угрозами о войне с Украиной

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Скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков пригрозил Украине полномасштабным вооруженным конфликтом с Россией. Такую бурную реакцию у него вызвала инициатива внефракционного народного депутата Украины Виталия Куприя объявить войну Российской Федерации.

Своими рассуждениями по этому поводу пропагандист поделился в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виталий Третьяков

Виталий Третьяков

Скриншот видео

"Люди, которые принимают решение в Украине, вот эти со справками и без справок, они не заинтересованы в сохранении этого государства. Либо они не умеют это делать под влиянием каких-то своих инстинктов. Следовательно, рано или поздно все это закончится плохо, а именно войной. И сейчас киевский режим подталкивает путем провокации к этой войне. Я не исключаю, что она случится", — высказался он.

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Третьяков добавил, что Россия якобы совершенно не заинтересована в войне с Украиной, и обвинил в стремлении реализовать такой план Киев. По его мнению, все якобы будет происходить под покровительством Запада.

"Естественно, тут же Запад скажет, что Россия вновь напала, введут войска НАТО. Вот на что надежда. Ну а то, что будет перебито энное количество людей, их это не смущало и раньше. Но иначе режим этот не выживет", — лицемерно подытожил пропагандист Кремля.

Виталий Третьяков

Виталий Третьяков

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третьяков оскандалился наглым заявлением, в котором сказал, что большинство населения Украины являются русскими, а остальные — "недоделанные украинцы", которых он с сомнением относит к отдельной нации.

Также он озвучивал бредовый тезис о том, что Николаев относится не к территории Украины, а несуществующего формирования "Новороссия".

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Дейман Алон
Дейман Алон
Эй, пидороссы, только попробуйте напасть! Если сунетесь, мы все получим оружие и стар, и млад и будем вас отстреливать везде и повсюду на нашей земле. Это будет ад для захватчиков, никто с вами церемониться не будет, как раньше. Пусть наших много поляжет, но и вас пидороссов мы уничтожим беспощадно огромное количество! Мы вас не боимся, хотите проверить - попробуйте рыпнуться, петухи кокошниковые.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Какой декан,такое и телевидение.Просто старик хочет оставаться деканом и спокойно умереть на рабочем месте со взяткой в кармане.
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