Переброска военных самолетов США в Украину: что об этом известно

Генеральный штаб Украины подтвердил информацию о переброске пяти самолетов-топливозаправщиков КС-135 Stratotanker американских воздушных сил во Львов.

"Действительно, на территории международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого с 1 по 17 июня временно базируется 5 самолетов-топливозаправщиков Воздушных сил ВС США, которые будут осуществлять заправку в воздухе самолетов стран-участниц учения "Saber Strike-2018", которое проходят на территории и в воздушном пространстве Республики Польша", - рассказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник, передает "Украинская правда".

По его словам, самолеты "непосредственно участия в учениях не принимают". Однако, они является частью для логистического обеспечения хода данных учений.

"Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 году в учениях принимают участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина в них не участвует. Мы только принимаем самолеты, которые также не участвуют в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", - подчеркнул Сеник.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолеты были переброшены в Украину с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе с целью повысить безопасность европейских союзников.