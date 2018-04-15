Переброска "Вагнера" в Сирию: обнаружен украинский след

Самолеты, которые доставляли российских боевиков "частных военных компаний" в Сирию, могут иметь украинскую прописку.

Официально перевозчиком наемников значится "Cham wings". Она с 2016 года находится под международными санкциями, пишет Радио Свобода.

Только за последние 14 месяцев авиаперевозчик совершил 51 рейса из Дамаска и Латакии в российский Ростов и обратно.

По информации СМИ, самолеты "Cham wings" ранее принадлежали европейским и американским компаниям. К сирийцам они попали через сеть посредников. В частности, более 80 самолетов арендовали украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт". Из них, как минимум, 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

Экс-первый замминистра инфраструктуры Украины Василий Шевченко объяснил, что здесь может идти речь о лизинге.

"Я думаю, что здесь речь идет действительно о лизинге украинской компанией самолетов, а затем, когда этот лизинг заканчивался, их приобрела другая компания. И это могла быть, в том числе, сирийская или другая компания", - сказал он.

Кроме того, журналисты Reuters выяснили, что с марта 2015 года бортовой номер самолета Airbus320, который возил боевиков из Ростова в Сирию, значился в реестре воздушных суден Украины.

Оператор лайнера - авиакомпания "Дарт", а с августа - другой украинский перевозчик - "Хорс". Но уже с апреля того года самолет выполнял рейсы для сирийской компании.

По словам Шевченко, "Хорс", получал благодарность от авиационной службы Украины за то, что они вывозили граждан Украины из Сирии.

Поговорить с представителями компании журналистам не удалось.

Кроме того, еще до скандала с переброской в Сирию боевиков "Вагнера", в сентябре 2017 года, упоминаемые украинские авиаперевозчики попали под санкции Минфина США за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана, которые перевозили оружие и бойцов Корпуса стражей исламской революции - из Ирана в Сирию.

Как сообщал "Обозреватель", в России погиб журналист Максим Бородин, написавший первым о гибели "вагнеровцев".