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23 октября • обновлено в 08:44
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"Эта скотина полезла к нему прямо в туалете": почему в украинских школах орудуют педофилы

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В украинские школы становится не безопасно отправлять детей. В столице на днях неадекватный молодой человек прямо в школьном туалете стал приставать к первокласснику. Мальчику удалось отбиться от педофила.

Но это далеко не первый случай, когда школы навещают неадекватные люди, и проходят они туда беспрепятственно. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

В школьном туалете встретил педофила

В гимназии №123 Подольского района Киева произошел неприятный случай. В школу прошел посторонний молодой человек. Он зашел в туалет, и стал приставать к первокласснику. Хорошо, что школьник не растерялся, ударил педофила по рукам и убежал.

Мужчина свободно прошел в здание школы

Мужчина свободно прошел в здание школы

Скрин видео с камер гимназии

Однако выяснилось, что мужчина не первый раз заходит в школы и пристает к детям. До этого он побывал еще в одном учебном заведении – школе №2 по соседству. По словам сестры школьника Анастасии Григорук, там педофила поймали учителя, правда, пока ждали приезда полиции, он сбежал.

"Чувак стоял в туалете. И пока брат делал свои дела, эта скотина полез к нему", – написала в соцсети Анастасия Григорук. Позже полицейские все-таки смогли задержать неадекватного человека возле его дома. Сейчас идет следствие.

Однако, что удивительно, в самой гимназии придавать огласке этот случай не хотели. По словам сестры мальчика, родителям сказали, что мол "проникновения" же не было. И советовали не придавать огласке случай. А когда девушка сообщила об этом в соцсетях, то ей звонил возмущенный директор. Также Анастасия Григорук сообщила, что только под давлением администрация школы обратилась в полицию.

Сестра мальчика рассказала о вопиющем случае в школе

Сестра мальчика рассказала о вопиющем случае в школе

Facebook Анастасии Григорук

Сам директор гимназии Владимир Конончук это опровергает. "Отец мальчика сообщил нам об этом случае 18 сентября. И в этот же день мы написали заявление в полицию. А то, что информация об этом появилась в соцсетях, так ведь речь идет о ребенке и тут должна быть конфиденциальность, поэтому меня это возмутило. Никто скрывать ничего от правоохранителей не собирается. Этот мужчина уже задержан и идет следствие", – говорит директор.

Так же он поясняет, что дежурный в школе есть. "Но понимаете, когда родителям разрешено заходить в школу и идти в класс, то как можно уследить. Мы, конечно, с дежурным проводим работу", – говорит Конончук.

Школы охранять некому

В управлении образования Подольского района Киева OBOZREVATEL сказали, что на самом деле охранять школы от таких неадекватных людей некому.

В школу может свободно пройти любой посторонний человек

В школу может свободно пройти любой посторонний человек

"В бюджете денег на муниципальную охрану нет, поэтому она не предусмотрена. У нас есть только ночные сторожа и все. В некоторых учебных заведениях родительские комитеты собирают деньги на охрану и заключают договора с частными фирмами. Но многие же родители возмущаются, что с них берут деньги. Поэтому вот такая ситуация", - сказали в отделе образования Подольской райадминистрации.

Депутат Киеврады Валентин Мондриевский уверяет, что до 2020 года в Киеве видеонаблюдение за учебными заведениями будет соединено в единую систему и смотреть за всем, что происходит в школах, будут правоохранители.

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А вот что касается физической охраны учебных заведений, то пока в столице охраняют только школы в самых криминогенных районах с помощью "Громадськой варти". По словам Мондриевского, в следующем году собираются добавить денег из бюджета на установку и модернизацию заборов вокруг столичных школ, чтобы посторонний люди не могли попасть даже на территорию учебного заведения.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Подольского района, ранее подозреваемый был замечен и в столичной школе №2, которая находится недалеко от гимназии. Родители учеников школы также написали заявление в полицию. Сейчас мужчина задержан, ему выбирают меру пресечения. А также проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

Педофилы разгуливают по учебным заведениям

Это уже не первый случай, когда дети подвергаются нападению педофилов в школах. Так еще в июне этого года в Мариуполе 27-летний педофил напал на 11-летнюю девочку, которая шла в учебное заведение на компьютерные курсы. Он завел ее за технические сооружения школы и попытался изнасиловать, но при помощи проходящих мимо детей его удалось задержать.

Педофил из Мариуполя напал на девочку, когда она шла в школу на компьютерные курсы

Педофил из Мариуполя напал на девочку, когда она шла в школу на компьютерные курсы

sud.ua

В одну из Одесских школ ранее повадился приходить мужчина, который спокойно разгуливал по коридорам и демонстрировал детям из младших классов половой орган. Он был задержан полицией, но позже его отпустили под личные обязательства.

В Харькове на территории школы №78 мужчина приставал к школьникам. Он делал им непристойные предложения. Это заметила одна из мам и сообщила в школу. До приезда полиции учителя задержали педофила.

Неадекватного мужчину задержали в Харькове, ранее он был судим за развращение малолетних

Неадекватного мужчину задержали в Харькове, ранее он был судим за развращение малолетних

newsroom.kh.ua

Девочка из пятого класса другой школы, №91, также рассказала, что он подходил к ней и делал непристойные предложения. Выяснилось, что ранее 54-летний задержанный был судим по статье развращение несовершеннолетних.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Теги
школа педофилы охрана
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hunt andres
hunt andres
Итоги майдана.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Потому что уграинзге мир
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