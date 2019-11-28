В четверг, 28 ноября, в здании Киевского апелляционного суда глава С14 Евгений Карась накинулся с обвинениями на прокуроров по делу генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Как сообщает "Цензор", после вынесения решения, активисты обзывали прокуроров "сепарами" и "коллаборантами".

"Он (Марченко – Ред.) живет в съемной квартире. Его сажают, потому что конкурирующая группировка, которая крысила миллионы на питании, сажает Марченко. Он на съемной квартире живет! Ты ему, п*дарас, 20 млн заставы! Боевому генералу, с*ка! Ты же, знаешь, что это заказное дело, что судят героя. Вы, если Марченко посадите, вас военный трибунал будет судить. Что вы отрабатываете, одумайтесь, заболейте, свалите с этого дела. Вас будут рассматривать как врагов украинской государственности", – возмущался Карась.

Глава С14 отмечал, что благодаря Марченко, в армии удалось прекратить разворовывание миллионов гривен.

"Вы судите героя. Его берет на поруки начальник патрульной полиции, что означает, что Марченко человек безупречной чести. Вы приведете Украину к хаосу, если будет судить таких людей. В армии можно теперь кушать и толстеть на этой провизии. А пищевые фирмы-прокладки, которые пи*дили миллионы, и за которых вы это дело взяли, так там г*вно было. Марченко это кадровый офицер, который сделал, чтобы в армии не крали миллионы", – заявлял Карась.

Осторожно, на видео ненормативная речь, 18+!

"Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком



Увага! Ненормативна лексика! pic.twitter.com/3LaX1CqeQj — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) November 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четверых военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

ГБР сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.

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