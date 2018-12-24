Пауки в банке: российский наемник ''слил'' компромат на главаря Стаханова и его детей

Так называемый народный мэр оккупированного Стаханова в Луганской области Сергей Жевлаков отправил своих детей жить в США.

Такой "компромат" на него обнародовал российский наемник Евстафий Ботвиньев, более известный, как Стас Шустров с позывным "Инженер" в Facebook.

"Меня вчера немного выбесила политическая проститутка из "ЛНР" с фамилией Карякин, поэтому я тут немного вам глаза на "республику" открою. Публикаций будет достаточно для того, чтобы понять, что вас на*бали и на*бали жестоко, а все эти *народные* выдвиженцы играют только в одну сторону – в свой карман", – написал он.

Сергей Жевлаков

Наемник опубликовал фотографии семьи Жевлакова, где изображены его дети, которые имеют американское гражданство.

"На фото внизу вы можете их увидеть: детки проживают в Америке, имеют гражданство США и вовсе не чувствуют себя обездоленными. Знакомьтесь, это Люба и Сережа (Давид в Америке) Жевлаковы. А так же их папа – Жевлаков Сергей Васильевич – мэр города Стаханов. "Народный", – добавил он.

Дети Жевлакова в США

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook прокомментировал пост российского наемника о "народном мэре" Стаханова.

"Пока папуля именуемый себя "народным мэром" Стаханова, своими пафосными речами разводит жителей Луганды про плохих украинцев и их злых пособников американцев, его отпрыски спокойно живут в США. Верно написали Вас на*бали жители Дырляндии и Луганды, а вы и дальше кушайте", – написал он.

Стоит отметить, что Ботвиньев воевал на Донбассе против ВСУ в 2014 году, где был одним из российских военных советников и помогал боевикам подготавливать операции против украинских военных. Он уже "сливал" информацию об участии наемников из ЧВК "Вагнера" в боевых действиях против ВСУ.

Дочь Жевлавкова

Сын Жевлакова

Жевлаков внесен в базу "Миротворца". Там уточняется, что он является ставленником Александра Ефремова (член Партии регионов) и работает по согласованию с ним.

"И этот человек выступает на трибуне рядом с террористом, который открыто готовит наступление на Украину за деньги Ефремова и при его поддержке", – написано в "Миротворце".

Дочь Жевлакова

Дочь Жевлакова

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году на тот момент главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий "назначил" мэром Стаханова Жевлакова. На этом посту он был дважды: 2002-2006 и 2008-2010 годах. Позже он сам себя назначил "народным мэром" Стаханова.