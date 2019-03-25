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"Пауки в банке": перебежчик из СБУ "раскрыл" тайну убийства Гиви и Моторолы

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил, что за ликвидацией известных террористов "ДНР" Гиви и Моторолы якобы стоит его бывшее ведомство и Силы специальных операций ВСУ.

Вымышленные данные он озвучил во время пресс-конференции в РИА "Новости" 25 марта. Более того, он добавил, что именно СБУ и ВСУ якобы причастны ко всем убийствам главарей "Л/ДНР".

Прозоров сказал, что СБУ проводит операцию "пауки в банке", которая направлена на дискредитацию органов "ЛНР" и "ДНР".

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Скриншот видео

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"По Моротороле и Гиве я на 100% уверен, что это была спецоперация пятого управления СБУ и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прозоров рассказал о подпольных тюрьмах, в которых якобы украинские военные совершали убийства. По его словам, одна из таких "тюрем" располагалась на мариупольском аэродроме. Также свои тюрьмы были и у батальона "Азов".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Михаил Толстых (Гиви)Арсений Павлов (Моторола)
Место
Украина
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