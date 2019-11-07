"Снимите розовые очки!" 34-летний украинец уже две недели лежит в коме из-за халатности врачей

В Ивано-Франковске мужчина впал в кому после операции на руке. Уже две недели он не приходит в себя, а в больнице не могут объяснить, как такое могло произойти.

Родные считают, что в такой ситуации виноват врач-анестезиолог, они уже обратились с заявлением в полицию. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Сломал руку на детской горке

34-летний отец двоих детей Олег Якуц еще 21 октября получил травму. Катаясь с ребенком на горке, неудачно упал на руку, в результате перелом плечевой кости в суставе. На следующий день он обратился в травмпункт. Врач, посмотрев результаты рентгена, сказал, что перелом не простой и придется делать операцию.

Олег Якуц с супругой Facebook Иванны Якуц

25 октября в Ивано-Франковской больнице №1 мужчине сделали операцию. Однако после нее он так и не пришел в сознание.

"После обеда его забрали в операционную. Это было примерно в 14.30. А в 17 часов его привезли в палату без сознания. Мы знаем, что в 16.30 врач-анестезиолог уже вышел из операционной. В палату к Олегу иногда наведывался врач-травматолог, проверял, пришел ли он в себя. А анестезиолог не появлялся.

Но Олег так и не просыпался. Уже в полночь созвали консилиум, тогда туда и явился анестезиолог. Было принято решение перевести его в реанимацию", – рассказывает OBOZREVATEL крестная детей семьи Ирина.

Есть вопросы к анестезиологу

Уже почти две недели Олег не приходит в сознание, а недавно врачи сообщили, что у него началась застойная пневмония.

В семье Олега двое маленьких детей Facebook Иванны Якуц

"Мама Олега поймала этого анестезиолога в коридоре и спросила, что с ее сыном. Он ответил, мол, "снимите розовые очки, ваш сын в тяжелом состоянии". Они не могут объяснить нам, что же произошло. У нас нет претензий к травматологам, но есть вопросы к анестезиологу. Теперь они говорят, что в кому он впал на операционном столе. Так что же вы не видели, что с ним происходит?", – возмущается Ирина.

Родственников врачи успокаивают, говорят, что все показатели у Олега в норме, даже МРТ головного мозга. А вот что случилось с ним и главное – кто в этом виноват, сказать не могут. Уже советовались со специалистами, но такое у них якобы впервые.

Олег с Иванной Facebook Иванны Якуц

Родственники Олега уже обратились в полицию по поводу халатности анестезиолога. Там сообщили, что открыли производство по ч.1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. По этой статье виновному грозит до двух лет ограничения или лишения свободы.

Главный врач городской больнице №1 Ивано-Франковска Тарас Василик заявил, что врачи действовали согласно протоколу. По его словам, у пациента после операции продолжается глубокий сон и до сегодняшнего дня он еще не пришел в себя.

Консилиум врачей констатирует, что пациент находится в коме. Причем кома у него то поверхностная, то более глубокая. Главный врач уверяет, что они делают все, чтобы стабилизировать состояние Олега.

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