Патроны, порох и наркотики: инструктор снайперов из Десны незаконно продавал оружие. Фото

Инструктор школы подготовки снайперов в учебном центре Сухопутных войск (Десна, Черниговская область) незаконно сбывал боеприпасы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта боеприпасов.

Военный незаконно сбывал боеприпасы

Первый раз, 27 марта, инструктор незаконно сбыл 100 патронов калибра 7,62 мм. В пятницу, 24 апреля, он пытался продать 2 тротиловые шашки общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм, 1 взрывной пакет, 1 дымовую шашку, и примерно 5 кг пороха.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого найдены и конфискованы наркотики, боеприпасы и примерно 4 кг артиллерийского пороха.

Задержание военного

Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Изъятые боеприпасы

Изъятые боеприпасы

Изъятые деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи ГБР задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные.