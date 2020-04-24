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24 апреля • обновлено в 23:12
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Патроны, порох и наркотики: инструктор снайперов из Десны незаконно продавал оружие. Фото

1.3т
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Инструктор школы подготовки снайперов в учебном центре Сухопутных войск (Десна, Черниговская область) незаконно сбывал боеприпасы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта боеприпасов.

Военный незаконно сбывал боеприпасы

Военный незаконно сбывал боеприпасы

Первый раз, 27 марта, инструктор незаконно сбыл 100 патронов калибра 7,62 мм. В пятницу, 24 апреля, он пытался продать 2 тротиловые шашки общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм, 1 взрывной пакет, 1 дымовую шашку, и примерно 5 кг пороха.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого найдены и конфискованы наркотики, боеприпасы и примерно 4 кг артиллерийского пороха.

Задержание военного

Задержание военного

Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Изъятые боеприпасы

Изъятые боеприпасы

Изъятые боеприпасы

Изъятые боеприпасы

Изъятые деньги

Изъятые деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи ГБР задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
оружие
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Наплодили ВСУшных и атошных вы-родков теперь кушайте.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинский гадюшник состоит из хаоса и дегродации ,
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