"Патриотизм "русского мира": в "ДНР" пожаловались на рэкет террористов

Жители территорий Донбасса, контролируемых террористами "ДНР", начали жаловаться на произвол и рэкет, который боевики устраивают на своих блокпостах.

Скриншот таких откровений в одной из сепаратистских групп в соцсетях опубликовал на своей странице Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

В частности, местное население выражает возмущение из-за постоянных взяток, которые требуют на КПВВ террористов. Это подтвердилось во время одного из рейдов "МГБ ДНР" на такой пост.

"ДНР" "Газета.Ру"

"Бус простоял 2,5 часа, его начали обыскивать по полной. Сотрудники КПВВ предложили "решить вопрос" быстрее. Вот так мерзавцы зарабатывают на простых людях!" – жалуются недавние симпатики "русского мира", который террористы пришли устанавливать на Донбассе.

Абсурдность сложившейся ситуации, когда одна группировка террористов требует взятки с другой, прокомментировал и украинский защитник.

"Патриотизм "русского мира", или как оккупационное "МГБ" задержало орков на своем КП и изъяло: 27 000 баксов, 12 450 грн, 42 000 рупий, сигареты и "Боярышник". Славься, отечество, когда такой заработок за день", – иронизирует Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фейковой "ЛНР" двое местных жителей отравились настойкой чемерицы. Данный факт вызвал насмешки в сети. В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) с иронией отметил, что "Боярышник" пособников террористов уже не берет.

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