Главная Новости
29 декабря • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пассажиры поезда Путина в Крым угодили в "Миротворец"

Читать материал на украинском

Пассажиры первого поезда из России в Крым, который запустили по незаконно построенному Керченскому мосту, попали в базу сайта "Миротворец".

Администраторы портала прикрепили скриншоты репортажа корреспондента "Фонтанки" Венеры Галеевой, которая также оказалась в списке. Данные о пассажирах были получены их сюжетов росСМИ.

На сайте указано, что причиной внесения в базу стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Новости
"Украинцы для нас – ноль!" Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

Пассажиры поезда из РФ в Крым угодили в "Миротворец"

Пассажиры поезда из РФ в Крым угодили в "Миротворец"

Также под санкции "Миротворца" попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

  • Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

  • Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

  • 23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

  • Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

  • Российские пропагандисты опубликовали фото и видео с неадекватной жительницей оккупированного Севастополя. На кадрах запечатлели, как она расцеловала вагон поезда, который начал курсировать по незаконно построенному Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец Крымский мост Крым
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
8
28
Смешно
5
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Интересно а кота Мостика тоже внесли в базу Миротворца?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Крымчанин Юрий, Давно уже.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Да насрать.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Скоро будут говорить: Как??? Ты до сих пор не попал в Миротворец?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги