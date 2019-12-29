Пассажиры поезда Путина в Крым угодили в "Миротворец"

Пассажиры первого поезда из России в Крым, который запустили по незаконно построенному Керченскому мосту, попали в базу сайта "Миротворец".

Администраторы портала прикрепили скриншоты репортажа корреспондента "Фонтанки" Венеры Галеевой, которая также оказалась в списке. Данные о пассажирах были получены их сюжетов росСМИ.

На сайте указано, что причиной внесения в базу стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Пассажиры поезда из РФ в Крым угодили в "Миротворец"

Также под санкции "Миротворца" попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

Российские пропагандисты опубликовали фото и видео с неадекватной жительницей оккупированного Севастополя. На кадрах запечатлели, как она расцеловала вагон поезда, который начал курсировать по незаконно построенному Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно.

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