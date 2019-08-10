Пассажиров вывели: на Полтавщине случилось ЧП с поездом "Интерсити"

В Полтавской области в районе населенного пункта Чутово сломался поезд "Интерсити".

Видео выложили очевидцы в группе "Х*евая Салтовка" в Facebook. Отмечается, что пассажиров на время ремонта попросили выйти их вагонов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа (по состоянию на 12:00 – Ред.). Такие дела", – говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

На Полтавщине сломался поезд "Интерсити" Скриншот с видео

Более подробная информация выясняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" восстановила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская". Электрички там не ездили последние 5 лет.

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