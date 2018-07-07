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Пассажиров вырезали: на Днепропетровщине случилось смертельное ДТП с фурой и автобусом

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Утром 7 июля возле поселка городского типа Петропавловка на Днепропетровщине произошло лобовое столкновение автомобиля Мercedes-Benz с грузовиком Man, в результате чего погибла 50-летняя женщина и еще четверо людей пострадали (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Трагедия случилась около 6:00 на трассе Знаменка—Луганск—Изварино. Повреждения легкового авто были настолько сильные, что прибывшим на место спасателям пришлось вытаскивать выживших пассажиров с помощью специального оборудования, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Запорожье случилось ДТП с военными, в результате которого также погиб один человек.

Место
УкраинаДнепр
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