Пассажиров вырезали: на Днепропетровщине случилось смертельное ДТП с фурой и автобусом

Утром 7 июля возле поселка городского типа Петропавловка на Днепропетровщине произошло лобовое столкновение автомобиля Мercedes-Benz с грузовиком Man, в результате чего погибла 50-летняя женщина и еще четверо людей пострадали (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Трагедия случилась около 6:00 на трассе Знаменка—Луганск—Изварино. Повреждения легкового авто были настолько сильные, что прибывшим на место спасателям пришлось вытаскивать выживших пассажиров с помощью специального оборудования, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Запорожье случилось ДТП с военными, в результате которого также погиб один человек.