Пассажирка захваченного Кривошем автобуса о пережитом: было страшно даже шептать молитву

Жительница Луцка Оксана Ж., которая 21 июля вместе с мужем стала заложницей террориста Максима Кривоша, призналась, что чувствует посттравматический стресс.

Как рассказала женщина ВолиньPost, сейчас она нашла психолога для себя и мужа и еще одного – для ребенка. 9-летняя дочь в тот день сидела у иконы и молилась за родителей.

"В транспорт до сих пор сесть могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти прямо в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО", – поделилась Оксана.

По словам женщины, она обратила внимание на мужчину, который впоследствии захватил автобус, еще на автостанции. Говорит, сидели с ним на соседних скамейках.

Он был с тремя большими сумками, хотя в автобус с собой взял только две. Оксана уверяет, что Кривош до последнего не знал, в какой автобус сесть и выбирал между двумя, заглядывая то в один, то в другой. Вероятно, выбрал тот, где было больше пассажиров.

"Он нам говорил, что учился в духовной семинарии в течение двух месяцев, но не увидел там ничего духовного. Говорил, что ненавидит все религии. После таких слов было страшно даже шептать молитву, поэтому я молилась только в уме", – вспомнила она.

По словам Оксаны, сейчас в соцсетях она прочитала огромное количество комментариев, которые возмущают. Мол, как 13 человек не могли справиться с одним, когда он писал сообщения, звонил или отвлекался.

"Людям, которых там не было, легко об этом говорить. Знаете, не в каждом автобусе есть свой Джон Макклейн (герой серии фильмов "Крепкий орешек", – ред.). Он (Максим Кривош, – ред.) все хорошо обдумывал. Если что-то надо было сделать, подойти к окну, чтобы завесить его одеждой, открыть или закрыть люк или еще что-то, то он это просил делать людей. Сам он к окнам подходил только тогда, когда стрелял. Сидел он между двумя людьми, плюс понимал, что есть стекло, шторка, другие моменты, которые делают возможность сработать снайперу сложнее. У него недалеко лежало оружие и, как он нам говорил, взрывчатка. Сверху на том, как потом оказалось, муляже лежало устройство, похожее то ли на старый кнопочный телефон, то ли на пульт. Время от времени он там что-то нажимал. У него дрожали руки. Несколько раз падала граната, мы не знали, настоящая ли она. Но когда ты видишь, как она падает и понимаешь, что граната срабатывает через 5 секунд, то все немеет. Ты не знаешь, что будет через те 5 секунд", – подчеркнула женщина.

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