Подросткам из "ДНР" перекрыли въезд в Россию: что произошло

Подростки с оккупированной части Донбасса, которым исполнилось 14 лет, больше не смогут въехать в Россию, если у них на руках не будет паспорта террористической "ДНР".

Такое ограничение прописано в "законе", который вступил в силу 1 июля в самопровозглашенной республике, передает MК. При этом издание добавило: у большинства подростков соответствующего возраста паспорта "ДНР" нет, ведь они его еще не получили.

"И в ближайшем будущем оформить вряд ли смогут – в "республике" и без того царит миграционный коллапс из-за массовой сдачи документов на оформление российского гражданства по указу Путина", – написали пропагандисты.

Подросткам с "ДНР" перекрыли въезд в Россию

Раньше паспорта местным подросткам выдавали в 16 лет, но теперь этот возраст, как и в России, снизили на два года. По информации издания, на решение проблемы дали 2 месяца, а после этого для беспаспортных подростков оккупированного Донбасса пересечение границе станет невозможным навсегда.

"Час X настал – это 1 июля. Отныне школяров не выпустят из "ДНР" даже с родителями. В виде исключения могут только впустить обратно тех, кто покинул республику со свидетельством о рождении до вступления данного закона в силу", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 июня 2019 года Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.

Появились подробности, как происходит паспортизация жителей "Л/ДНР".

Выяснилось, что для получения российского паспорта на временно оккупированном Донбассе местным жителям необходимо отдать всю зарплату.

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