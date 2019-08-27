Ключевые террористы "Л/ДНР" получили паспорта России: всплыли детали

Ключевые террористы, пособники оккупантов в т.н. "Л/ДНР", уже получили паспорта Российской Федерации.

Такую информацию в эфире ObozTV озвучил Игорь Мосийчук, народный депутат Украины (VIII созыва) от Радикальной партии Олега Ляшко, комментируя слухи о приезде в оккупированный Луганск советника российского президента Владислава Суркова.

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"По моей информации, лица, которые никогда не смогут попасть под возможную амнистию, и лица, которые всегда будут преследоваться правоохранительной системой Украины – получили российские паспорта", – сказал Мосийчук.

"Для чего это сделано: или они будут бежать, или будут происходить какие-то другие движения – я не могу сказать. Но такой факт имеет место", – уточнил нардеп.

Как известно, на амнистии участников незаконных вооруженных формирований в т.н. "Л/ДНР" настаивает Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что амнистия боевиков – обязательный пункт Минских соглашений.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что не подпишет закон об амнистии для террористов. Как объяснил лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, "на людей, которые замешаны в военных преступлениях, никакие амнистии не распространяются ни в Украине, ни в мире".

"Паспорт" так называемой "ДНР" Republic.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что 22 августа во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация во главе с советником президента РФ Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой области (т.н. псевдореспублик "Л/ДНР") получать российские паспорта в упрощенном порядке. Впоследствии, 17 июля, Путин упростил выдачу паспортов всему Донбассу.

15 августа в МВД РФ сообщили, что гражданство России уже получили более 25 тысяч человек.

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