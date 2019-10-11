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11 октября • обновлено в 20:41
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В "Л/ДНР" решили наказывать за отсутствие паспорта России: чем грозит

4.2т Читать материал на украинском

Руководство оккупационных войск на Донбассе распорядилось ускорить процесс выдачи паспортов России террористам, за задержки в котором будут увольнять с так называемой службы.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стало известно, что на оккупированных территориях была введена практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с "военной службы".

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В "Л/ДНР" будут наказывать за отсутствие паспорта России

В "Л/ДНР" будут наказывать за отсутствие паспорта России

Более того, до 1 ноября всем террористам под подпись уведомят об увольнении со "службы" в случае не получения российского гражданства до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Террористам начали принудительно раздавать российское гражданство.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс ДНР Новости ЛНР Новости ДНР
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Южный Гарик
Южный Гарик
Фейк чистой воды
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4
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Я надеюсь, разведка украинская была?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пигин Макс, а как-же! и маленький пиз дюк Злопыхатель Вежливый был главный ждун
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1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пусть московские директора дырляндии загрузят эти аусвайсы в Ми-26 и сбрасывают над бантустанами дыры. Алкочленцы сами их заполнят )))))
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