Главная Новости
20 февраля • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Паспорта России на Донбассе: оккупанты пошли на циничные угрозы

2.8т
Читать материал на украинском

В оккупированной российскими войсками Горловке (Донецкая область) население принуждают получать паспорта РФ.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец.

"Управляющая делами" оккупационной администрации города Горловка, некто Н.Ботвина принуждает своих подчиненных к получению ими паспортов гражданина РФ, путем угрозы невыплаты им премиальных денег", – говорится в сообщении.

Паспорта России на Донбассе

Паспорта России на Донбассе

Также Машовец добавил, что оккупанты обещали выплатить деньги многодетным семьям и матерям-одиночкам некой "одноразовой выплаты-помощи" при условии получения ими гражданства РФ.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Россия по упрощенной процедуре выдала более 125 тысяч паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина Горловка
Теги
Информационное сопротивление выдача паспортов в Донецке российские паспорта
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
23
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
машовец сказал ?! ну все, точно, так и есть! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги