Паспорта России на Донбассе: оккупанты пошли на циничные угрозы

В оккупированной российскими войсками Горловке (Донецкая область) население принуждают получать паспорта РФ.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец.

"Управляющая делами" оккупационной администрации города Горловка, некто Н.Ботвина принуждает своих подчиненных к получению ими паспортов гражданина РФ, путем угрозы невыплаты им премиальных денег", – говорится в сообщении.

Паспорта России на Донбассе

Также Машовец добавил, что оккупанты обещали выплатить деньги многодетным семьям и матерям-одиночкам некой "одноразовой выплаты-помощи" при условии получения ими гражданства РФ.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Россия по упрощенной процедуре выдала более 125 тысяч паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

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