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29 января • обновлено в 15:53
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Паспорта "ДНР": грандиозный обман или же шулерство спецслужб России?

2.1т

С "паспортами ДНР" вскрылся грандиозный обман: крупная ошибка ошеломила даже ярых сепаратистов - жителям оккупированной части Донецкой области отказывают в приеме документов на оформление паспорта РФ из-за опечатки, о которой они даже и не подозревали.

Как оказалось, на странице 11 так называемого паспорта в слове "республика" буква "И" написана с неправильным начертанием – в виде "N".

Паспорт "ДНР"

Паспорт "ДНР"

В комментариях к посту пользователи соцсетей, кроме высмеивания безграмотности тех, кто занимался подготовкой таких документов, выдвигают и другие версии.

Например, один из пользователей пишет, что в "МГБ ДНР" наличие буквы с неправильным начертанием трактуют как намеренную защиту от подделывания. Правда, защита фейкового "паспорта" фейковой "республики" от подделывания – не просто абсурд, а абсурд в квадрате.

Но опечатка действительно вполне может быть намеренной, если предположить, что российские кураторы просчитывали такой вариант развития событий как выдача российских паспортов.

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Тогда буква "И" с неправильным начертанием – возможность для отказа в приеме документов от простых смертных, чтоб не выдавать слишком много российских паспортов и не спровоцировать тем самым массовую миграцию из "республики" в РФ.

То есть, при надобности, если паспорт РФ получает "правильный" человек, признается его подлинность, наличие которого, напомним, - обязательное условие при подаче документов на российский паспорт. А чьи-то "паспорта" можно и "завернуть", если документы подает простой гражданин – не "военный", не "полицейский", не чиновник оккупационной власти и не член семьи кого-либо из них.

Так что опечатка может быть, как свидетельством того, что "паспорта ДНР" изготовляли спустя рукава, так и заранее продуманным шулерством. Ведь от русского мира можно ждать и того, и другого.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
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Украина Донецк
Теги
паспорт российские паспорта выдача паспортов в Донецке ДНР Новости ДНР
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
На мою думку, правильною є версія про те, що помилка є не випадковою! Зроблено це свідомо, щоб потім не давати громадянство РФ тим динирійцям, у яких в "аусвайсі" є "неправильна" літера. Типу: Nо-Nо-Nо!)))
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