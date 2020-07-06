Пашинскому вручили обвинительный акт: дело о стрельбе передают в суд

Народному депутату 8-го созыва Сергею Пашинскому Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Документ был вручен 3 июля, а в понедельник, 6 июля обвинительный акт передадут в суд, сообщают "Українські Новини".

"В пятницу вручили (Обвинительный акт. – Ред.)", – сказал представитель ГБР. По его словам, Пашинский лично присутствовал при вручении документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.

Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.

Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и якобы тогда нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.

При этом Химикус опроверг версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил. Это подтвердила и экспертиза.

В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.

В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.

В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

4 октября ГБР объявило Пашинскому о подозрении.

7 октября Печерский районный суд Киева взял его под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что против Пашинского могут быть открыты новые уголовные производства.

18 октября Апелляционный административный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа.

18 декабря Сергея Пашинского отпустили под домашний арест.