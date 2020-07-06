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Пашинскому вручили обвинительный акт: дело о стрельбе передают в суд

Тимур Григоренко
Расследования
2,6 т.
Пашинскому вручили обвинительный акт: дело о стрельбе передают в суд

Сергей Пашинский. UA Rating

Народному депутату 8-го созыва Сергею Пашинскому Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Документ был вручен 3 июля, а в понедельник, 6 июля обвинительный акт передадут в суд, сообщают "Українські Новини".

"В пятницу вручили (Обвинительный акт. – Ред.)", – сказал представитель ГБР. По его словам, Пашинский лично присутствовал при вручении документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаСтрельба с участием ПашинскогоГосударственное Бюро РасследованийСергей Пашинский
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