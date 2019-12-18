Пашинского выпустили из СИЗО: первые подробности

Скандального бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который находился под стражей по делу о стрельбе в жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, в среду, 18 декабря, отпустили под домашний арест.

Решение об изменении меры пресечения вынес Апелляционный суд Киева. Об этом сообщает "Прямий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Судья Виктор Глиняный удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020. В результате его отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Пашинского выпустили из СИЗО pbs.twimg.com

Как уточняет LB.ua, прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.

Пашинского постановили немедленно отпустить домой. Под стражей он находился с 7 октября.

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