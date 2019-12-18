Пашинского выпустили из СИЗО: первые подробности

Скандального бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который находился под стражей по делу о стрельбе в жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, в среду, 18 декабря, отпустили под домашний арест.
Решение об изменении меры пресечения вынес Апелляционный суд Киева. Об этом сообщает "Прямий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Судья Виктор Глиняный удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020. В результате его отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.
Пашинского выпустили из СИЗО
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Как уточняет LB.ua, прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.
На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.
Пашинского постановили немедленно отпустить домой. Под стражей он находился с 7 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и якобы тогда нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил. Это подтвердила и экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
4 октября ГБР объявило Пашинскому о подозрении.
7 октября Печерский районный суд Киева взял его под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что против Пашинского могут быть открыты новые уголовные производства.
18 октября Апелляционный административный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа.
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