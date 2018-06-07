"Пашинского финансирует Путин": Савченко обратилась в СБУ

Подозреваемая в подготовке государственного переворота народный депутат Надежда Савченко, направила запрос в СБУ относительно информации, что людей нардепа Сергея Пашинского якобы финансирует фонд президента РФ Владимира Путина.

Политик напомнила о соответствующем заявлении подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на судебном заседании по избранию ему меры пресечения, сообщила в Facebook пресс-служба Савченко.

"Заявление Бориса Германа прозвучало под данной им клятвой, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей", – сказано в сообщении.

Нардеп проинформировала, что обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием отчитаться, какие меры реагирования были приняты и предоставляли органы СБУ правовую оценку заявлениям Германа.

По словам Савченко, также она обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" относительно "позорного факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского – Антона, что противоречит, как минимум, ст. 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Пашинский заявил, что Герман обвинил его в сотрудничестве с Кремлем, поскольку нардеп является "топ-врагом" России.