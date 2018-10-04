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"Пашинский, прости господи": Гриценко высказался о взрывах минометов

1.4тЧитать материал на украинском

Причиной взрывов минометов "Молот" мог быть некачественный металл, из которого они изготовлены; главе комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому следует дать показания на этот счет.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-министр обороны Украины (2005-2007), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я посмотрел видео. Кто рядом с Луценко сидел, не обратили внимание? Справа. Сидел некто Пашинский, прости господи", - заметил он, говоря о заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины.

"Пашинский, прости господи": Гриценко высказался о взрывах минометов

"Уезжая сюда, зная, что, возможно, эта тема будет, я спросил у тех людей, которые разбираются в ситуации. Пашинский же знает, что это за завод их производит? Ну, знает же Пашинский? Не надо далеко искать и проводить расследование. Пусть прокурор просто возьмет его туда и снимет показания, которые надо. И пусть он расскажет, качественный ли тот металл", - заявил Гриценко.

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В этом контексте он кратко пояснил, как работает миномет. "Я немного упрощаю, не хочу пренебрежительно говорить об оружии, но в принципе этот тип миномета - это труба, в которую бросается, собственно, мина, которых много лежит на складе, они нормальные абсолютно. И там дальше, простыми словами, игла, подрывается - и пошло".

"Так вот, я уже говорил со специалистами, что те случаи, которые произошли, - они все показали, что взрыв был в нижней части. Это означает, что очевидно есть техническая проблема с металлом, который при этом разогреве где-то не выдерживает, где-то деформируется. Специалисты, по крайней мере, так сказали. И эти вещи производятся на заводе, о котором хорошо знает Пашинский", - сказал политик.

И добавил: "Я скажу деликатно, чтобы не судиться, что он ему прямо принадлежит, но возможно и так. Прокурор бы выяснил быстро. Поэтому не надо далеко искать ответ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался очередной миномет "Молот".Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Отметим, что ранее также волонтеры и СМИ писали, что от взрыва "Молота" в апреле 2017 года погибли трое бойцов АТО на Донбассе, но тогда в штабе антитеррористической операции заявили, что военные погибли "в результате обстрела боевиков".

Затем 6 июня 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал Сергей Пашинский.

Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ривненском полигоне в результате двойного заряжания. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв "Молота" на полигоне
Персоны
Анатолий ГриценкоСергей Пашинский
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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хороший миномет, свиноукров исправно выкашивает
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