"Пашинский, прости господи": Гриценко высказался о взрывах минометов

Причиной взрывов минометов "Молот" мог быть некачественный металл, из которого они изготовлены; главе комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому следует дать показания на этот счет.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-министр обороны Украины (2005-2007), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я посмотрел видео. Кто рядом с Луценко сидел, не обратили внимание? Справа. Сидел некто Пашинский, прости господи", - заметил он, говоря о заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины.

"Уезжая сюда, зная, что, возможно, эта тема будет, я спросил у тех людей, которые разбираются в ситуации. Пашинский же знает, что это за завод их производит? Ну, знает же Пашинский? Не надо далеко искать и проводить расследование. Пусть прокурор просто возьмет его туда и снимет показания, которые надо. И пусть он расскажет, качественный ли тот металл", - заявил Гриценко.

В этом контексте он кратко пояснил, как работает миномет. "Я немного упрощаю, не хочу пренебрежительно говорить об оружии, но в принципе этот тип миномета - это труба, в которую бросается, собственно, мина, которых много лежит на складе, они нормальные абсолютно. И там дальше, простыми словами, игла, подрывается - и пошло".

"Так вот, я уже говорил со специалистами, что те случаи, которые произошли, - они все показали, что взрыв был в нижней части. Это означает, что очевидно есть техническая проблема с металлом, который при этом разогреве где-то не выдерживает, где-то деформируется. Специалисты, по крайней мере, так сказали. И эти вещи производятся на заводе, о котором хорошо знает Пашинский", - сказал политик.

И добавил: "Я скажу деликатно, чтобы не судиться, что он ему прямо принадлежит, но возможно и так. Прокурор бы выяснил быстро. Поэтому не надо далеко искать ответ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался очередной миномет "Молот".Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Отметим, что ранее также волонтеры и СМИ писали, что от взрыва "Молота" в апреле 2017 года погибли трое бойцов АТО на Донбассе, но тогда в штабе антитеррористической операции заявили, что военные погибли "в результате обстрела боевиков".

Затем 6 июня 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал Сергей Пашинский.

Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ривненском полигоне в результате двойного заряжания. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.