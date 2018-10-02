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Если бы Майдан разогнали: Парубий рассекретил ''план Б''

1.8тЧитать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был руководителем самообороны Евромайдана, заявил, что у активистов был запасной план на случай, если не удастся удержаться в центре Киева.

Как рассказал глава парламента в интервью "Украинской правде", после начала расстрелов на Майдане, рассматривался вариант перемещения ядра протеста на западную Украину.

"Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших... Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", – рассказал Парубий.

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По его словам, суть запасного плана заключалась в том, чтобы организовать сопротивление в Львове.

"Поскольку все советы и администрации западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, в Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб", – рассказал спикер.

При этом Парубий отказался уточнить, кто писал ему, заверив, что решил не сдаваться.

"Фамилию называть не буду. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать", – сказал политик.

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В то же время он пояснил, что идея о переезде во Львов рассматривалась "в очень узком кругу".

"И я даже не знаю, достаточно ли корректно поступаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы должны были бы отступать. Но не могли просто разойтись", – добавил глава парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в суде впервые доказали причастность "Беркута" к расстрелам на Майдане.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Темы
ЕвромайданРасстрелы на Майдане
Персона
Андрей Парубий
Место
УкраинаКиев
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Русский Солдат
Русский Солдат
Повезло Львову.
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