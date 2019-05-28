"За пару недель": Ярош озвучил сценарий разгрома "Л/ДНР"

Если Россия не вмешается, украинское войско может освободить оккупированные территории Донбасса за две недели.

Этого хватит, чтобы выйти на границу и разгромить "армию" "Л/ДНР". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

"Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых "ЛДНР", которые фактически являются вооруженными формированиями РФ. Но в целом, если, как говорят в Галичине, "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, и окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся городские бои – это будет длинная боевая операция. С большими потерями", - убежден Ярош.

Командующий УДА считает, что именно такой план пыталось реализовать высшее военное руководство нашего государства в 2014 году. На пути его реализации тогда стало вмешательство России, которое оказалось для украинской власти неожиданностью.

ВСУ

"Именно это и пытались сделать в 2014 году. Стратегия была абсолютно правильная. Просто наши генералы тогда не могли себе представить, что Россия вмешается напрямую. Я лично докладывал еще из-под Саур-Могилы, когда нас с территории России крыли там из всех калибров (до границы по прямой было 7 км) - слышал в ответ: такого не может быть! И только когда российские танки пошли – они поняли, что же может", - подчеркнул Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, если бы с Донбасса ушли российские войска, то Объединенные силы смогли бы полностью вернуть его под свой контроль в кратчайшие сроки, заявил экс-глава ООС Сергей Наев.

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