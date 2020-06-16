Партнерство Украины и НАТО пугает Москву: политолог пояснил значение для Кремля

Членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО – символический шаг, однако он дал России понять, что страна стала еще больше приближена к Альянсу.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

Он отметил, что этот статус был предоставлен Украине относительно поздно, "потому что этому препятствовала Венгрия".

"Это промежуточная программа между простым партнерством и членством в НАТО. Она приравнивает Украину к таким странам, как Швеция и Грузия, которые раньше получили подобный статус", – рассказал эксперт.

Умланд добавил, что программа не предусматривает каких-то гарантий безопасности или совместной обороны, но дает ряд новых возможностей в сотрудничестве при переходе украинской армии на стандарты НАТО, а также при тренировке солдат и координации политических действий с другими странами Альянса.

"В целом это скорее символический акт, потому что сотрудничество и ранее было довольно тесным", – считает Умланд.

В то же время чем дальше Украина от России, тем больше это пугает Москву: "Реакция Кремля связана с тем, что этот статус все же приближает Украину к НАТО. Страна имеет официальную перспективу членства, как это было изложено еще в 2008 году".

"Формулировка в самом анонсе о включении Украины в программу однозначно подчеркивает, что это еще не решение о вступлении в Альянс. То есть озвучено определенное ограничение. Тем не менее для Москвы этот символический шаг означает большее: Украина уже на такой стадии приближения к НАТО, что членство возможно, и в Кремле это видят", – отметил политолог.

Напомним, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Андреас Умланд

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Основополагающий акт о взаимных отношениях РФ и НАТО, в частности, проводя агрессивные действия в Украине.