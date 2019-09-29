"Не могут смириться!" Ветеран АТО рассказал об украинских партизанах в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях Донбасса действуют диверсионные группы патриотов Украины.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, говоря о недавней попытке подрыва моста в Луганске и пожаре на складе боеприпасов в Донецке.

Гай отметил, что точные причины взрывов в т.н. "Л/ДНР" выяснить сложно, но на этих территориях действительно существует проукраинское движение.

По его словам, диверсии иногда устраивают патриоты Украины.

"Есть люди, которые не могут смириться с утратой дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война", – отметил волонтер.

"Недавно, когда приходил очередной гумконвой и пригоняли БК (боекомплект. – Ред.) из РФ, была попытка подорвать опоры моста, через который он шел. Не смогли подорвать – выдержала конструкция. Сейчас мы видим, что подорвали склад. Т.е. люди Донбасса понимают, что означает, когда приходит новый боекомплект из России. Это означает расширение войны, боевых действий. И есть такие партизанские отряды, которые реагируют", – рассказал Гай.

Ветеран АТО уточнил, что Вооруженные силы Украины не имеют отношения к партизанским группам.

"Ну конечно нет. Вооруженные силы придерживаются Минских соглашений", – объяснил он.

По его мнению, подрывная деятельность на территории врага должна проводиться постоянно.

"Но у нас сейчас идут разговоры о "потеплении отношении". Я буквально два дня назад вернулся с Донбасса и собственными ушами слышал это "потепление". Там работают артиллерийские батареи по нашим позициям. Там откровенно просто стреляют. Причем это не единичные случаи, а массовые обстрелы", – подчеркнул Гай.

Пожар в Донецке 25 сентября Twitter.com/donetsk62ua

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