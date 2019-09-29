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29 сентября • обновлено в 14:11
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"Не могут смириться!" Ветеран АТО рассказал об украинских партизанах в "Л/ДНР"

1.8т Читать материал на украинском

На оккупированных территориях Донбасса действуют диверсионные группы патриотов Украины.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, говоря о недавней попытке подрыва моста в Луганске и пожаре на складе боеприпасов в Донецке.

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Гай отметил, что точные причины взрывов в т.н. "Л/ДНР" выяснить сложно, но на этих территориях действительно существует проукраинское движение.

По его словам, диверсии иногда устраивают патриоты Украины.

"Есть люди, которые не могут смириться с утратой дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война", – отметил волонтер.

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"Недавно, когда приходил очередной гумконвой и пригоняли БК (боекомплект. – Ред.) из РФ, была попытка подорвать опоры моста, через который он шел. Не смогли подорвать – выдержала конструкция. Сейчас мы видим, что подорвали склад. Т.е. люди Донбасса понимают, что означает, когда приходит новый боекомплект из России. Это означает расширение войны, боевых действий. И есть такие партизанские отряды, которые реагируют", – рассказал Гай.

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Ветеран АТО уточнил, что Вооруженные силы Украины не имеют отношения к партизанским группам.

"Ну конечно нет. Вооруженные силы придерживаются Минских соглашений", – объяснил он.

По его мнению, подрывная деятельность на территории врага должна проводиться постоянно.

"Но у нас сейчас идут разговоры о "потеплении отношении". Я буквально два дня назад вернулся с Донбасса и собственными ушами слышал это "потепление". Там работают артиллерийские батареи по нашим позициям. Там откровенно просто стреляют. Причем это не единичные случаи, а массовые обстрелы", – подчеркнул Гай.

Пожар в Донецке 25 сентября

Пожар в Донецке 25 сентября

Twitter.com/donetsk62ua

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Темы
Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе Донбасс диверсия
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Балабол ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и кого после этого называть террористом? Представляю, что сейчас творится в головах нерабов!!!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, как кого - впопучленцев конечно
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Путина террористом назови, он гумконвои с вооружением и боеприпасами отправляет, он финисирует, он кормит, поит, пенсии совкам платит, рубль ввел, Боинг сбил. Так, что вопросы к своему главному террористу. Раньше это был Бен Ладен, теперь Путин.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кожедуб ruslan, У него в голове перемирие и во снах. Малоросс он и есть малорос хоть и Зелупа.
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