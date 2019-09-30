Парню разорвало селезенку: в Полтаве пьяный полицейский с битой напал на студентов

В Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник Национальной полиции, напали на двух студентов и случайную прохожую.

Как сообщил "Цензор.НЕТ", 17-летнему студенту Украинской академии лидерства Максиму Кутняку они нанесли тяжелые телесные повреждения, ударив битой. У него диагностировали внутреннее кровотечение и разрыв селезенки, которую впоследствии пришлось удалить.

Журналисты со ссылкой на руководителя академии Романа Тычкивского пишут, что нетрезвая компания вечером 29 сентября в районе улицы Небесной Сотни начала бежать за двумя студентами, парнем и девушкой.

Те заметили, что один из них держит в руках биту и попытались убежать, разделившись. Девушка успела скрыться в подъезде, куда ее пустил местный житель, однако ему самому пришлось бежать, во время чего, по словам Тычкивского, мужчина упал и сломал ногу.

"Наш студент, после того, как ему был нанесен удар бейсбольной битой, смог скрыться с места происшествия. И он утверждает, что в состоянии шока бег в сторону филиала Академии лидерства. На месте уже вызвали скорую, потому что студентка, спрятавшись в помещении, подняла тревогу", – добавил руководитель академии.

"После этого нападения эти двое совершили еще одно нападение на местную женщину, муж которой защитил ее с помощью травматического оружия, выстрелив предупредительные выстрелы в воздух и вызвал патруль", – рассказал Тычкивский.

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Согласно данным из Единого реестра досудебного расследования, одним из нападавших является сотрудник Нацполиции Василий Твердохлеб. Тычкивский заявил, что именно он бежал за студентами с битой.

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Пресс-служба областной полиции подтвердила последнее нападение на женщину, заявив, что лица фигурантов, которые спровоцировали конфликт, установлены.

В то же время в сообщении не указывается, был ли нападавший полицейским. О пострадавших студентах там также не говориться.

Правоохранители открыли два уголовных производства – по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Иллюстрация Newstracker

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