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Парню 21 год! Опубликовано фото трагически погибшего под Гранитным бойца ВСУ

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Бойцом ВСУ, погибшим в результате обстрела под Гранитным, оказался 21-летний Антон Фака.

Как сообщили в Facebook на странице 406-й бригады, младший сержант был уроженцем Николаева.

"Погиб настоящий патриот своей страны. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - написано в сообщении.

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Также журналист Назар Приходько опубликовал в Facebook фото защитника Украины, раскритиковав главу Донецкой ОГА Павла Кириленко за тайную поездку на линию фронта.

Антон Фака

Антон Фака

Facebook Назара Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ООС. результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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