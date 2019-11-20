Ради лайков: парень устроил "паркур" на полицейском авто в Черновцах. Видео дерзкой выходки

В Черновцах в среду, 20 ноября, 19-летний парень ради лайков в соцсети пробежался по авто полицейских прямо посреди проезжей части.

Друг нарушителя снимал выходку на камеру. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции на странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Копы уточнили, что, осуществляя переход дороги по пешеходному переходу, юноша внезапно изменил направление движения и выскочил на служебное транспортное средство, которое притормозило, чтобы пропустить пешехода.

Скрин видео

Скрин видео

После инцидента он бросился наутек. Инспекторы догнали правонарушителя и задержали его, передав следственно-оперативной группе Черновицкого отделения полиции.

"За дерзкий и необдуманный поступок, соответственно предварительной квалификации следователей, юноше грозит наказание согласно ст.296 (хулиганство) УК Украины, что наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", – отметили в пресс-службе.

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Копы также предостерегли молодежь от необдуманных противоправных поступков, попросив быть ответственными и законопослушными.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Черновцах охранники избили посетителя одного из ресторанов на улице Комарова. Инцидент произошел из-за того, что он предложил им разговаривать с ним на украинском языке.

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