Парень с девушкой погибли: суд принял решение по "пьяному" ДТП под Кропивницким

Водитель, который в мае этого года насмерть сбил парня и девушку в поселке Ольшанка Кировоградской области, получил шесть лет лишения свободы.

Такое решение принял судья Новоархангельского районного суда 24 декабря, сообщила OBOZREVATEL Ольга Яблонь – мама погибшего в ДТП 19-летнего Николая Смиловенко.

Было установлено, что 28-летний водитель Денис Семенец, работавший спасателем в ГСЧС, на момент ДТП был "смертельно пьян".

"У водителя в крови было выявлено 3,25 промилле (при норме 0,2 – Авт.) Позже он объяснил на суде, что во время движения отвлекся на телефон, врезался в бордюр, после чего наехал на детей", – рассказала Ольга Яблонь.

В ДТП погибли Николай Смиловенко и Юлия Любенко Facebook Ольги Яблонь

В результате удара Николай Смиловенко и его 17-летняя девушка Юлия Любенко получили тяжелые травмы и скончались в больнице.

На последнем судебном заседании Семенец сказал, что раскаивается в содеянном, однако родные погибших не поверили в его искренность. "Слова раскаяния он произнес тихо, глядя куда-то в стенку", – рассказала мама погибшего парня.

Родственники говорят, что будут подавать апелляцию. "Прокурор просил девять лет лишения свободы, мы же просим максимального наказания – 10 лет", – отметила Яблонь.

Ранее женщина рассказывала OBOZREVATEL, что родители виновника ДТП – обеспеченные люди. Не веря в объективность расследования, Ольга с большим трудом добилась, чтобы делом занимались не местные, а областные правоохранители.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве полиция "тайно" закрыла одну из статей уголовного производства по делу "мажорного ДТП" с участием Натальи Саенко. Родственникам погибшего об этом не сообщили.

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